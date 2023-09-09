رئيس الوزراء يوجه بضرورة مراعاة تنفيذ أعمال التطوير الجارية في المناطق المحيطة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 سبتمبر 2023 03:29 مساءً - وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة مراعاة تنفيذ أعمال التطوير الجارية في المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، والطرق المؤدية إليه بالمواصفات المحددة؛ للحفاظ على عوامل الاستدامة عقب الانتهاء من أعمال التطوير، مع مراعاة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد .

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، عقب جولته بالمتحف المصري الكبير، أعمال التطوير الجارية في المناطق المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إلي والتي تضمنت طريق الفيوم، ومنطقة الرماية، ومدخل شارع الجيش، حيث شاهد أعمال زراعة النخيل والأشجار والمسطحات الخضراء، وأعمال تنسيق الموقع التي يجرى تنفيذها لإضفاء المظهر الجمالي على تلك المناطق.

وأكد أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الطريق الدائري يعد أحد المحاور الرئيسية المؤدية للمتحف المصري الكبير، ويجري العمل بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية لرفع كفاءة شامل للعقارات المطلة عليه والطرق الواقعة أسفله، لتوفير تجربة سياحية فريدة للزائرين من المصريين والأجانب المترددين عليه وكذا الزائرين للمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة بشكل عام.

كما أشار المحافظ إلى استمرار أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري، وقال: " إنه يتم العمل على المتابعة الدورية للأعمال والتنسيق مع الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من القطاعات التي يجري العمل بها وحل أي عقبات قد تواجهها، وفي الوقت نفسه العمل على الانتهاء من أعمال الإزالة الجارية للتعديات الواقعة على طريق الخدمة على جانبي الطريق الدائري، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تمهيداً لبدء أعمال التطوير ورصف تلك الطرق ".