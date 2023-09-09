المفوضية الأوروبية تؤكد استمرار دعم مصر فى مجال الأمن الغذائى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 سبتمبر 2023 03:30 مساءً - أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، للرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لمصر في مجال الأمن الغذائي.

وأضافت على منصة إكس "تويتر سابقاً" أنها ناقشت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي بالهند، "التعاون في مجال الهيدروجين والاستثمارات في البنية التحتية للطاقة"، واصفة مصر بأنها "شريك مهم" للاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين، إن هناك زخماً جيداً في العلاقات بين الجانبين وإن من الواجب الاستمرار فيه.