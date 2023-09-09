أخبار مصرية

المفوضية الأوروبية تؤكد استمرار دعم مصر فى مجال الأمن الغذائى

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 سبتمبر 2023 03:30 مساءً - أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، للرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لمصر في مجال الأمن الغذائي.

 

وأضافت على منصة إكس "تويتر سابقاً" أنها ناقشت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي بالهند، "التعاون في مجال الهيدروجين والاستثمارات في البنية التحتية للطاقة"، واصفة مصر بأنها "شريك مهم" للاتحاد الأوروبي.

 

وقالت فون دير لاين، إن هناك زخماً جيداً في العلاقات بين الجانبين وإن من الواجب الاستمرار فيه.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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