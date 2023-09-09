الرياضية المغربية: تأجيل مباراة المغرب وليبيريا فى تصفيات أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 سبتمبر 2023 04:31 مساءً - أفادت قناة الرياضية المغربية، بأنه تقرر تأجيل مباراة المنتخب المغربى أمام ليبيريا في تصفيات كأس أمم أفريقيا إلى موعد لاحق لم يحدد من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وضرب زلزال مدمر، المملكة المغربية الليلة، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا تقدر بـ 632 قتيلا و329 مصابا، حسب التلفزيون المغربي الرسمي، وباتت مملكة المغرب على كارثة وليلة مرعبة، حيث ضربها زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر ليلة السبت، وكان مركز الهزة الأرضية في جماعة "إغيل" بإقليم الحوز.

وتقدم الاتحاد المغربي بطلب لتأجيل مباراة منتخب المغرب مع نظيره ليبيريا المقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم بعدما ضرب زلزال مدمر بعض المدن المغربية.

وكان مقررا أن يستضيف منتخب المغرب الأول نظيره ليبيريا اليوم السبت، على ملعب "أدرار" في أغادير، ضمن منافسات ختام تصفيات كأس أمم أفريقيا التى تقام فى كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وتم تدوال أخبار بأن ياسين بونو حارس الأسود وبقية أفراد منتخب المغرب بخير وهناك توجه لتأجيل مباراتهم اليوم بسبب الزلزال القوي.

وحصد منتخب المغرب بطاقة التأهل عن المجموعة التاسعة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا، بعد حصد 6 نقاط من 3 جولات، بفارق نقطة خلف المتصدر جنوب أفريقيا، بينما اكتفى منتخب ليبيريا بحصد نقطة وحيدة من 3 مباريات، ليفقد فرصة التأهل بشكل رسمي.