الصحة العالمية : مقتل المئات وتضرر 300 ألف شخص من الزلزال فى مراكش والمناطق المحيطة بها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 سبتمبر 2023 04:31 مساءً - قالت منظمة الصحة العالمية، إن زلزال الحوز الذي ضرب مناطق متعددة في المغرب، أدى إلى مقتل المئات وتضرر أكثر من 300 ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة بها.

وأعربت المنظمة الدولية، عن تعازيها للمملكة المغربية، ودعمها للشعب المغربي المتضرر من زلزال الحوز، وفق موقع"اليوم 24" المغربى.

وكان التليفزيون المغربي، قد أعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة، إلى820 قتيلاً، فيما بلغ عدد المصابين 672 مصابًا، وباتت مملكة المغرب على كارثة وليلة مرعبة، حيث ضربها زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر ليلة السبت، وكان مركز الهزة الأرضية في جماعة "إجيل" بإقليم الحوز.

وقد انطلقت عملية إيصال المساعدات انطلقت إلى المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المملكة، والذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر.

وأوضحت أنه تم تعبئة سبع شاحنات محملة بالأغطية وأسرة المخيمات ومعدات الإضاءة، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن إلى سكان المناطق المنكوبة.

وعمل فريق من عناصر الوقاية المدنية، في الساعات الأولى من صباح السبت، وبسرعة فائقة، على تحميل الشاحنات من أجل إيصال المساعدات في أسرع وقت ممكن إلى السكان المتضررين من الزلزال.

وتعبأت منذ الساعات الأولى، على غرار الوقاية المدنية بالعرجات، فرق الوقاية المدنية الأخرى بعدة مناطق بالمملكة، من أجل تقديم المساعدات للسكان المتضررين من الزلزال.