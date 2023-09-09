الرئيس السيسي يلتقي رئيس المجلس الأوروبي خلال قمة العشرين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 سبتمبر 2023 06:29 مساءً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند.

وشهد اللقاء، تأكيد قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، في ظل الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط، وحرص كل طرف على تعزيز هذه العلاقات وأطر التعاون على مختلف الأصعدة.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي، تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي المشترك، سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا، لا سيما في إطار وثيقة الأولويات الخاصة بالشراكة المصرية الأوروبية للسنوات القادمة حتى عام 2027، إلى جانب تأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك، وتعزيز الحوار المتبادل لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة.

وتناول اللقاء، ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية المهمة في المحافل الدولية؛ خاصةً مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السياسية والاقتصادية على مستوى العالم، فضلًا عن تطورات الأوضاع في أفريقيا.

وثمن رئيس المجلس الأوروبي، جهود مصر في العمل على تسوية الأزمات القائمة بالمنطقة، واستضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين، فضلًا عن دورها المحوري في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.