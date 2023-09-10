انت الأن تتابع خبر من هي جيهان الحسيني أول مصرية تحصل على لقب مدعي عام ببريطانيا؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توجد العديد من المناصب والألقاب التي تحصل عليها المرأة المصرية عندما تثبت كفاءتها وجدارتها الكبيرة، ولذلك سوف نكشف عن هوية جيهان الحسيني وهي أول سيدة مصرية تحصل على لقب أول مدعي عام في بريطانيا، وتعد من أكثر الأشياء التي يريد أن يعرفها الجميع.

من هي المستشارة جيهان الحسيني؟

وسوف نقدم لكم في السطور القادمة معلومات عن المستشارة جيهان الحسيني بعدما حصلت على تقلدها منصب مدعي عام في المملكة المتحدة، ونقدم كل المعلومات عنها:

انجازات المستشارة جيهان الحسيني

وكشفت الدكتورة ميرفت خليل رئيس فرع الاتحاد في المملكة المتحدة عن العديد من السمات التي انفردت بها المستشارة المصرية وهي التي جعلتها تحصل على هذا المنصب، حيث أنها تتحلي بالعمل المميز والجيد والمثابرة والإتقان ولديها سمعة طيبة، وهي قدمت الكثير من الإنجازات التي تم الإشادة بها في جميع الأنحاء، وذلك لأنها لها الأعمال المميزة.

وتتمع أيضاً بأنها لها إنجازات شرف لكل المصريين في المملكة المتحدة والمرأة المصرية وبالتحديد الصفة الخاصة وهي من النماذج القوية التي لابد أن يحتذى بها، ودعمت العديد من المحاولات الخاصة بإعادة الآثار المصرية من المتحف البريطاني، وأيضاً تريد مناقشة تعديل قانون المتاحف في بريطانيا لاستعادة كل الأثار التي توجد في بريطانيا، ولها الكثير من الإنجازات في بريطانيا والتي جعلتها من النماذج التي يحتذها بها بشكل مستمر، ولذلك حصلت على الألقاب الكثيرة الهامة.