انت الأن تتابع خبر بعد قليل .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في محافظة المنوفية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من المناطق دخل محافظة المنوفية قطع الكهرباء خلال الساعات القادمة من اليوم الأحد الموافق العاشرة من شهر سبتمبر الجاري، نتيجة الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء في الفترة الحالية.

قطع الكهرباء:

وأعلنت شركة الكهرباء في محافظة المنوفية، كافة التفاصيل حول ذلك من حيث المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء، الفترة الزمنية التي يظل فيها التيار منقطع، وأسباب انقطاعه، عن طريق البيان الذي نشرته على الصحفة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بك

موعد قطع الكهرباء في المنوفية :

وأوضحت شركة الكهرباء في محافظة المنوفية أنه سيتم قطع الكهرباء لفترة 4 ساعات من الساعة التاسعة صباحاً حتي الواحدة ظهراً من نفس اليوم من نفس اليوم، بسبب أعمال الدورية على خطوط الكهرباء مغذي لبيب، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة شركة كهرباء المنوفية الموسعة خلال شهر سبتمبر كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء في المنوفية :

وأكدت شركة الكهرباء في محافظة المنوفية المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء هي مغذي لبيب من لوحة توزيع ميت خاقان والأماكن المتأثرة بعض العقارات السكنية

تنويه هام :

وناشدت شركة الكهرباء في محافظة المنوفية المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به في أسرع وقت حتي لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية