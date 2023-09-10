انت الأن تتابع خبر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 10 سبتمبر.. هبط في البنوك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 9 سبتمبر 2023 في كل البنوك وشركات الصرافة وغيرها من الأماكن المخصصة لبيعه وشرائه، ويتم الحرص على توفير منه كميات كبيرة من الفئات المختلفة منه في كل مكان أمام كلاً من يريدون السفر إلى المملكة العربية السعودية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

ويعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في كل شركات الصرافة، وذلك لأنها من أكثر الأشياء الذي يريد أن يحصل عليها الجميع طوال الوقت، لأنه من أكثر العملات العربية الهامة الذي يريدها الجميع بشكل مستمر لأنها من العملات الأساسية التي يتم التعامل بها في كل الأوقات المختلفة في كافة محلات الصرافة وغيرها الكثير من الأماكن.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية عند 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 8.25 جنيه للبيع، و8.24 جنيه للشراء.

هبط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي نحو 8.25 جنيه للبيع، و8.20 جنيه للشراء.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي التجاري حالة من الاستقرار عند 8.26 جنيه للبيع، و8.02 جنيه للشراء.

جاء سعر الريال السعودي حالة من الثبات مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول عند 8.25 جنيه للبيع، و8.16 جنيه للشراء.

ثبت سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري عند 8.23 جنيه للبيع، و 8.20 جنيها للشراء.

بينما جاء أيضاً سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ثابتا في بنك مصر عند 8.23 جنيه للبيع، و 8.20 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 8.26 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في السوق السوداء

ويعد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في السوق السوداء من أكثر العملات الذي يبحث عنها الجميع، وذلك لأنه يتوفر منه كميات كبيرة في كل مكان، ويريد الجميع معرفته باستمرار لأنه يتم التعامل به بشكل مستمر، ويوجد منه الفئات المختلفة التي يتم التعامل بها طوال الوقت بكل خاصة لكلاً من يريدون السفر للسعودية.

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في السوق السوداء عند مستوى 10.35 جنيه للبيع، و10.08 جنيه للشراء.