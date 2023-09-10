انت الأن تتابع خبر لأكثر من 3 ساعات .. قطع الكهرباء بعد قليل عن هذه الأماكن في كفر الشيخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة كهرباء بلطيم في محافظة كفر الشيخ عن قطع الكهرباء اليوم الأحد الموافق 10من شهر سبتمبر 2023 بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء في هذه الأيام

قطع الكهرباء:

وقامت شركة كهرباء بلطيم في محافظة كفر الشيخ بتوضيح كافة المعلومات المتعلقة بـقطع الكهرباء من حيث المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء، الفترة الزمنية التي يظل فيها التيار منقطع، وأسباب انقطاعه، عبر البيان الذي شاركته على الصحفة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بك

موعد قطع الكهرباء في كفر الشيخ :

وأوضحت شركة كهرباء بلطيم في محافظة كفر الشيخ أنه سوف يتم قطع الكهرباء لفترة 4 ساعات ونصف من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتي الثانية ظهراً من نفس اليوم من نفس اليوم، بسبب أعمال الدورية على خطوط الكهرباء بمركز بلطيم ، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة شركة كهرباء كفر الشيخ الموسعة خلال شهر سبتمبر كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء في كفر الشيخ:

وأشارت شركة كهرباء بلطيم في محافظة كفر الشيخ عن المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء هي رافع مياه المعدية القبليه، وقري عبدالجليل شعلان، والعياشات، والزهراء، والدعاء، والمستقبل والأمن المركزي.

تنويه هام :

وتوجهت شركة كهرباء بلطيم في محافظة كفر الشيخ بتنويه عاجل للمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به في أسرع وقت حتي لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية