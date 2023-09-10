لليوم الثاني.. المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلـس الأعلى للشئون الإسلامية يواصل الانعقاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 سبتمبر 2023 03:30 مساءً - يواصل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية انعقاد المؤتمر الرابع والثلاثين لليوم الثاني على التوالي تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة لليوم الثانى على التوالى".

جاء المؤتمر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبرئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نائبًا عن الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزيد نائبًا عن الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسي أمين عام رابطة العالم الإسلامي، والدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، و الدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة الهاشمية الأردنية، ومعالي الشيخ حاتم حلمي البكري وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بفلسطين، ومعالي السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر، والدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف والشئون الدينية بدولة سوريا، و الدكتور قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، ومعالي الدكتورمحمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، وضيوف مصر من الوزراء والمفتين والسفراء والعلماء والمفكرين من مختلف دول العالم.

ومن المقرر تختتم اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور 200 وزير ومفتي وعالم من 62 دولة عربية وإسلامية

وانطلقت امس، السبت 8/ 9/ 2023م أولى فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابع والثلاثين تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة".

وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية رحب الدكتو، محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بضيوف مصر الكرام من السادة الوزراء والسادة المفتين والسادة العلماء والمفكرين، ناقلًا لهم جميعًا تحيات الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتمنياته للمؤتمر وللحضور جميعًا بكل التوفيق، كما وجه كل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على تفضله برعاية هذا المؤتمر.

ووجه جمعة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية (حفظه الله) على تفضله برعاية هذا المؤتمر، سائلا الله (عز وجل) أن يوفقه وأن يسدد خطاه، وأن يجزيه خير الجزاء عن اهتمام سيادته بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، حيث بلغ عدد المساجد التي تم افتتاحها في السنوات العشر الأخيرة عشرة آلاف وخمسمائة وثلاثة وخمسين مسجدًا، كما نشكر سيادته على اهتمام وتوجيه سيادته بالعمل المستمر على تحسين أحوال الأئمة ماديًّا ومعنويًّا، وإكرامه لأهل القرآن.