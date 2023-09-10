أخبار مصرية

وزراء الخارجية العرب يشكرون مصر على مقترح اعتماد البريد الإلكترونى كوسيلة أساسية...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 سبتمبر 2023 06:29 مساءً - وجه وزراء الخارجية العرب الشكر لجمهورية مصر العربية على مقترحها بشأن اعتماد البريد الإلكتروني كوسيلة أساسية للتراسل.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، إن ذلك جاء في قرار لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في ختام أعمال دورته العادية الـ160، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة المغرب.

وكلف المجلس، الأمانة العامة بتعميم اقتراح مصر بشأن اعتماد البريد الإلكتروني كوسيلة أساسية للتراسل، ودعوة الدول الأعضاء إلى الإدلاء برأيها في هذا الخصوص.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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