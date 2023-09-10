متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي تحدث بصوت الدول النامية والأفريقية فى قمة G20

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 سبتمبر 2023 08:22 مساءً - قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن قمة مجموعة العشرين بالهند عقدت في وقت دقيق بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن قادة دول العالم خلال القمة أشاروا إلى التحديات التي تواجه العالم والتي تصل إلى درجة الأزمات.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحدث في كلمته عن جوهر المشكلات وضرورة إطلاق النظامي العالمي متعدد الأطراف وتقويته لخدمة جميع مصالح الدول، لافتا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يتحدث بصوت مصر فقط بل كان يتحدث عن شواغل الدول النامية والإفريقية، خاصة بعد ترأسها مؤتمر المناخ كوب 27.

وأشار إلى أن حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان من هذا المنطلق، والتأكيد على أهمية والضرورة الحيوية للنظر بجدية وعمق في معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي والتي تحتاج إلى إصلاحات وتمويل، كما أن مصر تدفع في هذه التجربة بخطوات مملوسة، وأيضا ترأس مصر اللجنة التوجيهية الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي نيباد والحديث عن ضرورة النظر في فجوتين مهمتين للدول الإفريقية وهما التمويل والمناخ.

وشدد على أن كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطرقت إلى أهمية توفير المبالغ المطلوبة والاستثمارات والمساعادت في الشقين والتي تقدر بمئات المليارات الدولارات، ولا بد من إيجاد الحلول لهذه الأزمات من خلال عمليات التنمية.

وتابع أن أزمة أسعار الفائدة تضرب العالم وهو ما يسبب إضطرابا في هيكل التمويل العالمي، كذلك مشروعات التنمية وخاصة للدول الإفريقية، وهي أزمة تحت التهديد وتحتاج إلى ضرورة عاجلة، مع التأكيد أن العلاقة هي تنمية للجميع وليس مصلحة دولة على حساب دولة أخرى.

كما أكد أن القمة كان بها اهتمام كبير وهو ملف التغير المناخي والتعامل معه بجدية، وطرح العديد من الأفكار خاصة من الدولة المصرية منها ما تم طرحه في قمة شرم الشيخ كوب 27 بإنشاء صندوق لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتجنب الآثار السلبية للتغير المناخي.