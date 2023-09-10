حصريًا.. "الحياة" تحتفل بمئوية سيد درويش وتذيع حفل علي الحجار.. الليلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 سبتمبر 2023 08:23 مساءً - تحتفل شبكة تليفزيون الحياة، بمئوية الفنان الراحل سيد درويش، وتُذيع شبكة تليفزيون الحياة الليلة حفلة الفنان علي الحجار حصريًا، والمقامة في مقر نقابة الصحفيين بمناسبة مرور 100 عام على رحيل الفنان سيد درويش، والمُقامة تحت شعار "مئوية فنان الشعب".

يأتي ذلك استمرارًا لنجاحات شبكة تليفزيون الحياة في البث الحصري والمباشر لعدد من الفعاليات الفنية، والتي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وآخرها فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31، والتي تصدرت خلالها «الحياة» تريند موقع التواصل الاجتماعي X، تويتر سابقًا لأسبوعين متتاليين.

ومن المُقرر، أن يُطرب الفنان علي الحجار مستمعيه بعدد من أهم أغنيات "فنان الشعب" سيد درويش.