مصرع فرامل أخطر عنصر إجرامي بأسوان وثلاثة آخرين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 سبتمبر 2023 10:26 مساءً -

لقى "فرامل" أخطر العناصر الإجرامية من متجرى المخدرات بدائرة مركز كوم أمبو بأسوان مصرعه و 3 آخرين شديدى الخطورة خلال تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

ضبط بحوزتهم (2 بندقية آلية – 4 خزينة – 2 بندقية خرطوش – فرد محلى - عدد كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 40 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت 3 كيلو جرام – سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية – دراجة نارية – مركبة "تروسيكل" – ميزان حساس).. وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.