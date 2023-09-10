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مصرع فرامل أخطر عنصر إجرامي بأسوان وثلاثة آخرين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 سبتمبر 2023 10:26 مساءً -  

 لقى  "فرامل" أخطر العناصر الإجرامية من متجرى المخدرات بدائرة مركز كوم أمبو بأسوان  مصرعه و 3 آخرين شديدى الخطورة خلال تبادل  إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

 

ضبط بحوزتهم  (2 بندقية آلية – 4 خزينة – 2 بندقية خرطوش – فرد محلى - عدد كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 40 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت 3 كيلو جرام – سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية – دراجة نارية – مركبة "تروسيكل" – ميزان حساس).. وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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