أخبار مصرية

تصل إلى القاهرة الثلاثاء.. الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 سبتمبر 2023 12:30 صباحاً - أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر تتأثر بالعاصفة دانيال غدًا بشكل أقل مما حدث في ليبيا، موضحة أنه سيكون هناك أمطار على السواحل الشمالية غدًا مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

 

وقالت عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، إنه سيكون هناك أمطار رعدية على السواحل الشمالية قد تصل إلى القاهرة الثلاثاء المقبل، لافتة إلى أن درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية بداية من الثلاثاء المقبل.

 

وأوضحت منار غانم، أن السواحل الليبية تتعرض لعاصفة شديدة وأطار غزيرة وأمطار فيضانية ونشاط للرياح قوى، ومتوقع تأثر مصر به غدًا، حيث سيحدث حالة من عدم الاستقرار بحالة الجوية بالمناطق الغربية.

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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