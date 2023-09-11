فى السادسة مساء اليوم .. سحب قرعة بطولة الدورى الممتاز بالعاصمة الإدارية الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 سبتمبر 2023 09:30 صباحاً - من المقرر أن تجري رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة النائب أحمد دياب، فى السادسة مساء اليوم، مراسم قرعة مسابقة الدوري العام الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحددت رابطة الأندية المصرية 18 سبتمبر الجاري موعدا لانطلاق الدورى الجديد موسم 2023 - 2024، على أن تتنهى المسابقة بنهاية شهر يوليو2024.