الداخلية تكشف حقيقة وفاة نزيل داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 سبتمبر 2023 11:24 صباحاً - أوضح مصدر أمنى، حقيقة ما تداولته بعض القنوات والصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى، التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن وفاة نزيل "محبوس على ذمة إحدى القضايا بالسجن المشدد 7 سنوات"، بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد المصدر، أن وفاة النزيل ترجع إلى شعوره بحالة إعياء شديدة، وتم نقله على إثرها إلى مستشفى مركز الإصلاح والتأهيل، إلا أنه توفى أثناء تلقيه العلاج، نتيجة لإصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية إدى إلى توقف عضلة القلب، وبسؤال شاهدى الواقعة من النزلاء المتواجدين معه، أيدوا حدوثها على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.