أخبار مصرية

وزير التنمية المحلية يصل محافظة بني سويف لتفقد بعض المشروعات التنموية والخدمية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 سبتمبر 2023 12:29 مساءً - وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، إلى مقر محافظة بني سويف وكان في استقباله الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وذلك بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ، وتأتى الزيارة في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها وزير التنمية المحلية بمختلف المحافظات لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها على أرض محافظات الجمهورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وتتضمن زيارة وزير التنمية المحلية تفقد مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام وافتتاح

معرض منتجات منصة " أيادي مصر" للترويج للمنتجات الحرفية والتراثية ،ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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