رئيس الرعاية الصحية يشيد بتقدم مشروع ”EH-QIPS” وتأثيره الإيجابي على جودة الرعاية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 سبتمبر 2023 12:29 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: مشروع "EH-QIPS" يستهدف تحسين الجودة وسلامة المرضى في 50 مستشفى من المستشفيات الحكومية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: مشروع "EH-QIPS" يهدف لتأهيل 17 كادرًا صحيًا بالقطاع الحكومي لتطوير منظومة الجودة وسلامة المرضى بالمستشفيات الحكومية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: ارتفاع نسبة التزام المستشفيات المستهدفة بمشروع "EH-QIPS" بإعداد خطة سنوية لتحسين الجودة إلى 88% وتقييم أداء تنفيذ الخطة السنوية بنسبة 98%

رئيس هيئة الرعاية الصحية: ارتفاع نسبة التزام المستشفيات المستهدفة بمشروع "EH-QIPS" بالاجتماع الدوري للجنة الشهرية لمتابعة وتقييم أداء الجودة في المستشفى إلى 92%

رئيس هيئة الرعاية الصحية: خطة لتوسع مشروع "EH-QIPS" وتوحيد نهج تحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات باستخدام النهج الياباني بامتداده لجميع المستشفيات بالجمهورية .. ومبادرة لتكريم أفضل الممارسات الجيدة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: الانتهاء من إعداد النسخة العربية لدليل الجودة والسلامة في المستشفيات باستخدام النهج الياباني وتوزيعه على القطاعات المشاركة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" لتعزيز الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات داخل وخارج مصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية: مشروع "EH-QIPS" ينجز الأدلة التدريبية لتدريب المدربين على إدارة المستشفى والجودة وسلامة المرضى .. وورش عمل تعزز القيادة وإعداد الخطط التدريبية والقدرة التنفيذية والإشرافية للمدربين الوطنيين

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تدريب عملي وإلكتروني لمدراء وفرق الجودة بالمستشفيات المشاركة في مشروع "EH-QIPS" .. بواقع 900 ساعة تدريبية لـ 500 متدرب .. وأكثر من 700 شهادة صادرة عن برنامج التدريب لتحسين إدارة الجودة الشاملة بالمنشآت الصحية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: ورش عمل لتطوير أنشطة الجودة والرعاية المتمركزة حول المريض في المستشفيات المصرية .. وتطوير أنشطة التتبع والرصد والتقييم لتطبيق أنشطة الجودة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: مؤشرات جديدة لتقييم جودة المستشفيات وسلامة المرضى وإدارة الجودة والسلامة .. أهمها "وضع الخطط" و"القيادة وبناء الفريق" و"نشر حركة الجودة وسلامة المرضى في المستشفى" و"المتابعة والتقييم المستمر"

رئيس هيئة الرعاية الصحية يشيد بتعاون جايكا لتحسين جودة الرعاية الصحية في مصر ودعمهم المستمر لتحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات .. ويؤكد أهمية تشارك الخبرات لتحقيق أفضل الممارسات في الجودة

رئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد أهمية مواصلة التعاون والعمل المشترك بين جميع الأطراف المشاركة في مشروع "EH-QIPS" لضمان استمرارية نجاحه وتحقيق أهدافه المستقبلية .. ويؤكد: الجودة وسلامة المرضى أصبحت فرض على المستشفيات

الممثل الأول لمكتب وكالة التعاون الدولي اليابانية جايكا بالقاهرة يعرب عن سعادته لتقدم مشروع "EH-QIPS" .. ويؤكد استمرار دعمهم لمشروع تحسين جودة وسلامة المرضى في المستشفيات بمصر

ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والسيد شينو ماساو، الممثل الأول لمكتب وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بالقاهرة، الاجتماع الرابع للجنة التنسيقية المشتركة لتطبيق مشروع التعاون الفني للوكالة "EH-QIPS" لتحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وفي بداية الاجتماع، عبّر الدكتور أحمد السبكي، عن تقديره لحضور الجميع وأعرب عن انطباعه الإيجابي حول تقدم العمل في مشروع "EH-QIPS"، مشيدًا بالأعمال الأخيرة التي تمت في المشروع وأثرها الإيجابي في تحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات المصرية والتابعة لهيئة الرعاية الصحية في مختلف محافظات التأمين الصحي الشامل.

وأكد، أن المشروع قد حقق تقدمًا ملحوظًا ونجاحًا، وأعرب عن رضاه تجاه النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن، كما أعرب عن تفاؤله بمستقبل المشروع وتطوره المستمر، والذي يعد أول نهج موحد لتحسين جودة الخدمات والرعاية الصحية في المستشفيات، وشرارة الانطلاق نحو تطبيق معايير الجودة بشكل أكبر وأعمق للحصول على درجات التسجيل والاعتماد طبقًا لمعايير GAHAR، موجهًا الشكر لتضافر جهود الجميع من الجانبين المصري والياباني ودعمهم المستمر لتحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات.

وتناول الإجتماع، عرضًا تقديميًا حول الخطوط العريضة والتقدم المحرز في مشروع "EH-QIPS"، والإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن، حيث تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع المبني على تطبيق الأنشطة المطورة لنظام "5S-KAIZEN-TQM" لتحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات في 50 مستشفى حكومي تنتمي للقطاعات الصحية المصرية المختلفة، سواء التابعة لوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها بـ "أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الهيئة العامة للتأمين الصحي"، أو التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، من خلال تعزيز تطبيق الأنشطة المطورة "Kaizen"، وأدوات تحسين بيئة العمل "5S"، وتعزيز القدرة التنفيذية والإشرافية على إدارة المستشفى والجودة وسلامة المرضى.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى مشروع "EH-QIPS" يهدف لتأهيل 17 كادرًا صحيًا بالقطاع الحكومي لتطوير منظومة الجودة وسلامة المرضى بالمستشفيات الحكومية، كما أشار إلى ارتفاع نسبة التزام المستشفيات المستهدفة بمشروع "EH-QIPS" بإعداد خطة سنوية لتحسين الجودة إلى 88%، وتقييم أداء تنفيذ الخطة السنوية بنسبة 98%، وكذلك ارتفاع نسبة التزام المستشفيات المستهدفة بمشروع "EH-QIPS" بالاجتماع الدوري للجنة الشهرية لمتابعة وتقييم أداء الجودة في المستشفى إلى 92%.

وأضاف، أنه تم الانتهاء من إعداد النسخة العربية من دليل الجودة والسلامة في المستشفيات باستخدام النهج الياباني، وتوزيعها على جميع العاملين في القطاعات المشاركة بالمشروع لتوزيعها على المستشفيات التابعة لهم، والذي يتضمن مفهوم جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في المستشفيات، وأساليب تطبيق الأنشطة المطورة لنظام "5S-KAIZEN-TQM" لتحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات، وخطة التدريب، والرصد والتقييم، وإجراءات التشغيل القياسية، واعتماد المستشفيات.

وتابع: أنه تم الانتهاء أيضًا من إعداد الأدلة التدريبية للبرنامج الأساسي والتطبيقي "إدارة المستشفيات الأساسية لتحسين الجودة وسلامة المرضى"، مشيرًا إلى أن المشروع قد قام بتدريب المدربين الوطنيين من خلال ورشة عمل على هذا الدليل التدريبي للمدربين، بهدف تزويدهم بمعارف إدارة الجودة الشاملة وتحسين مهارات مدراء الجودة بالمنشآت الصحية في القيادة ووضع الخطط التدريبية والتنفيذية ومؤشرات قياس أدائها لضمان تطبيق أعلى مستوى من إدارة الجودة الشاملة في المنشآت الصحية.

ولفت، إلى أن المشروع قد قدم تدريبًا عمليًا وإلكترونيًا للمدراء وفرق الجودة بالمستشفيات المشاركة في تطبيق نظام "5S-KAIZEN-TQM"، لافتًا إلى أنه بلغت ساعات التدريب العملي على تطبيق المشروع إجمالي 506 ساعة تدريبية لـ 167 متدرب، فيما بلغت عدد الساعات التدريبية على المشروع أونلاين 394 ساعة تدريبية لـ 333 متدرب، وذلك علاوة على إصدار 712 شهادة للمتدربين لاجتياز البرنامج التدريبي للمشروع.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الخطة القادمة ستشمل مبادرة لتنشيط عمل المشروع واستمرار نجاحاته، من خلال التوسع وامتداد تطبيق مشروع وأنشطته في تحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات وأنشطته على مستوى جميع المستشفيات بمحافظات الجمهورية، لتوحيد النهج، إضافة إلى تنمية روح التنافس بين المستشفيات من خلال مشروع جائزة الممارسة الجيدة لتطبيق نظام 5S-KAIZEN-TQM، وتكريم أفضل الممارسات لتطبيق المشروع، للتشجيع على تعزيز تحسين الجودة ونظام سلامة المرضى في المستشفى في احتفالية قبيل الاجتماع السنوي الخامس أغسطس 2024

وأضاف، أنه سيتم تطوير أنشطة التتبع والرصد والتقييم لتطبيق أنشطة الجودة kaizen بالمستشفيات، بالإضافة إلى عقد ورش عمل بين جميع الأطراف المعنية في القطاعات الصحية المصرية لمتابعة أنشطة الرعاية المتمركزة حول المريض ووضعها محل الاهتمام في التخطيط لأنشطة كايزن ، ووضع إجراءات التشغيل القياسية لأي إجراء داخل المستشفى وتعديلها بناءً على الوضع الفعلي إذا لزم الأمر، وعمل المسح النهائي لتقييم أداء المشروع

وأشار، إلى مجموعة من المؤشرات الموضوعة لتكون محددات لتقييم مبدئي لمستوى الجودة في المستشفيات، وتتعلق بمؤشرات وضع خطة الجودة، وتقييم الخطة، وتحديد اللجان مدى التزام المستشفيات بتطبيق الجودة، وأداء مجموعات تحسين العمل في الجودة، والمرور والمتابعة المستمرة من القيادات بالمستشفى للتأكد من تطبيق الجودة، كما أشار إلى مجموعة من المحددات الهامة التي يجب وضعها في الاعتبار لضمان استمرار المشروع ونجاحاته تقييم الوضع الحالي للجودة وسلامة المرضى في المستشفيات، دراسة حالة الحوادث الطبية، إدارة الجودة والسلامة في المستشفيات حسب الهرم الإداري، القيادة وبناء الفريق من أجل الجودة وسلامة المرضى، التعلم من الأخطاء وإدارة المخاطر في مجال الرعاية الصحية، نشر حركة الجودة وسلامة المرضى في المستشفى، تحديد أدوار ومهارات المدربين في التدريب.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن تقديره المساهمات العديدة لوكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) في إنشاء مشروعات تنموية تهدف إلى دعم جهود تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر وتوفير الرعاية الطبية ذات الجودة العالمية للمصريين، معبرًا عن توافق هذا التعاون مع جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وبناء نظام صحي قوي وفقًا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا أهمية تشارك الخبرات لتحقيق أفضل الممارسات في جودة الرعاية الصحية للمواطنين، ومضيفًا أن الجودة وسلامة المرضى أصبحت فرض على المستشفيات، وهو الحلم الذي تحقق لكل العاملين بقطاع تطوير المستشفيات، وفي قطاع جودة وسلامة الخدمات الصحية.

ومن جانبه، أشاد شينو ماساو بالتقدم الذي تم إحرازه في مشروع التعاون الفني "EH-QIPS"، وأعرب عن رضاه بالعمل المنجز حتى الآن. ثم أعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الفريق المصري والياباني في تحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات، كما تم توجيه الثناء إلى الدكتور أحمد السبكي على جهوده في مشروع تحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات "EH-QIPS"، مؤكدًا استمرار دعم جايكا للمشروع وتعاونها المستمر مع مصر في مجال الرعاية الصحية.

وفي ختام الاجتماع، تم تأكيد التزام الجانبين بالتعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات في مجال تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، وتم التأكيد على أهمية استمرار المشروع وتوسيع نطاقه لتشمل مزيد من المستشفيات والمحافظات في مصر.

وفي النهاية، أعرب الجميع عن تفاؤلهم وثقتهم في قدرة المشروع على تحقيق المزيد من التحسينات في جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في مصر. وتم التأكيد على ضرورة العمل المشترك والتنسيق المستمر بين جميع الاطراف المشتركة لضمان استمرارية نجاح المشروع وتحقيق أهدافه المستقبلية.

وشارك في الاجتماع السنوي الرابع للجنة التنسيقية لتطبيق مشروع التعاون الفني لتحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات، من الجانب الياباني، شينو سينيور، نائب ممثل الجايكا في مصر، تانيجوتشي هيروكو، مستشار صياغة المشروعات لجايكا مصر، إيجا توشياكي، السكرتير الثاني بسفارة اليابان في مصر، كاساهارا ياسوكو، نائب كبير المستشارين لمشروع تحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات، تاتينو كوداي، خبير بوكالة جايكا.

وشارك عبر الأونلاين، تاكاهاشي سونوكو، نائب مدير التنمية البشرية بالمقر الرئيسي لجايكا، سوزوكي شويتشي، كبير المستشارين لمشروع تحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات، كونو يوسوكي، مدير التدريب بمشروع تحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات.

وشارك من الجانب المصري، الدكتورة مروة طه، مدير مشروع الجايكا لتحسين الجودة في المستشفيات المصرية "EH-QIPS" ومدير عام الإدارة العامة للجودة ومكافحة العدوى بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة مي أبو الفتوح، مدير محور الجودة بمشروع التأمين الصحي الشامل بوزارة الصحة ونائب مدير مشروع الجايكا لتحسين الجودة في المستشفيات "EH-QIPS".

كما شارك، الدكتورة صافيناز إسماعيل، مدير الإدارة العامة للجودة بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة داليا عبدالحميد، مدير الجودة في أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة داليا السعيد، مدير الجودة في هيئة التأمين الصحي، والدكتورة مروه عادل، مدير الجودة المركزية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والأستاذة زينب عبدالرازق، عضو إدارة الجودة العامة بهيئة المستشفيات التعليمية، وشارك أيضًا الأستاذ عمار فرج، المسئول التقني بمشروع تحسين الجودة في المستشفيات، والأستاذة منال مسلم، المنسق الإداري للمشروع، والأستاذ شريف إسماعيل، المنسق الإداري للمشروع.

وتجدر الإشارة، إلى أن مشروع "EH-QIPS" مبني على تطبيق الأنشطة المطورة لنظام "5S-KAIZEN-TQM" والمتعلقة بتحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات، ويستهدف 50 مستشفى تنتمي للقطاعات الصحية المختلفة بمصر، ويتضمن المشروع ثلاث مراحل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية، فيما بدأ تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع منذ بداية شهر يونيو العام الجاري.