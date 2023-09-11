إعلام " مجلس الوزراء " ينفي فرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 سبتمبر 2023 01:31 مساءً - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار مجلس الوزراء قراراً بفرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم، نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء.

وأكد أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشدداً على أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر، بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول.