انت الان تتابع خبر القيامة تقترب بسرعة من مصر.. ظاهرة فلكية مخيفة هي الأولى من نوعها سوف تحدث خلال ساعات..وتأثيرها قد يكون مدمر!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تشهد سماء الوطن العربي في منتصف الليل يوم الإثنين ظاهرة فلكية مميزة، حيث يتقاطع القمر الأحدب المتناقص مع كوكب المشتري، العملاق في نظامنا الشمسي. يمكن رؤية هذه الظاهرة بسهولة بالعين المجردة على الأفق الشرقي.

وفقًا للجمعية الفلكية بجدة، يعني ظهور القمر الأحدب بالقرب من المشتري أنهما يظهران قرب بعضهما البعض على قبة السماء فقط، وليس في الفضاء الحقيقي. فالقمر يبعد عنا حوالي 378,000 كيلومتر، بينما يبعد المشتري عنا مسافة 742,891,208 كيلومتر.

يعتبر المشتري رابع ألمع جسم في السماء بعد الشمس والقمر والزهرة. عند مشاهدته بالعين المجردة، سيظهر المشتري كنقطة بيضاء ساطعة، وعند استخدام المنظار أو التلسكوب الصغير، يمكن رؤية قرص الكوكب وحوله الأقمار الأربعة الكبيرة المعروفة باسم "أقمار غاليليو". تظهر هذه الأقمار كنقاط ضوئية صغيرة بالقرب من المشتري.

خلال بقية الليل، ستنتقل هذه الأجسام جميعًا بشكل ظاهري نحو الغرب بسبب دوران الأرض حول محورها، ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.من خلال مراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم، يمكن ملاحظة أن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج.

ولذلك، في اليوم التالي، سيكون القمر قد ابتعد عن المشتري وتحرك نحو الشرق، وهذه هي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.