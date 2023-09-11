«التعليم العالي» تواصل ملاحقة وغلق الكيانات الوهمية بالأقصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 سبتمبر 2023 02:28 مساءً - أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق مقر المنشأة المسماة «المعهد التكنولوجى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية HTI»، والكائن مقرها شارع أحمد عرابى متفرع من شارع المنشية الدورين الأرضي والأول، بمحافظة الأقصر، وتقوم المنشأة بالترويج لنفسها بأنها تمنح شهادات في المجالات التالية: (الحاسبات ونظم المعلومات الإدارية، وعلوم المساحة والخرائط، إدارة الفندقة، تكنولوجيا الاتصالات، الضيافة الجوية والطيران، تكنولوجيا العلوم التطبيقية، تكنولوجيا العلوم التجارية وإدارة الأعمال، تكنولوجيا العلوم التطبيقية والتصميم، تبريد وتكييف)، ويقبل الحاصلين علي الدبلومات الفنية، صناعي، تجاري، فندقي، زراعي، والثانوية الأزهرية، والدراسة لمدة عامين، وتغيير المهنة في البطاقة الشخصية، وذلك دون الترخيص لها بذلك من الجهات المختصة.

وخاطب عاشور، كلا من المستشار محافظ الأقصر لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لأعمال شأن الوزارة، وذلك في ضوء السجل التجاري الصادر للمنشأة المذكورة.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

من جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أنه جرى إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها على منصات التواصل