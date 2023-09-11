دعمًا للإنسانية وتضامنًا مع المنكوبين... إسبانيا ترسل فرق إنقاذ إلى المغرب عقب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 سبتمبر 2023 03:29 مساءً - في سياق متابعة التحرك الدولي عقب زلزال المغرب المدمر، تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ما ورد في الصحف الإسبانية من أنباء حول سلطات مدريد فِرقَ إنقاذٍ ومساعدات إلى المغرب عقب الزلزال الذي شهده البلاد في التاسع من سبتمبر الحالي.

ووفقًا لصحيفة "لا بانجوارديا" وصل فريق إنقاذ تابع لوحدة الطوارئ العسكرية بالجيش الإسباني على متن طائرة تابعة للقوات الجوية، مكون من 56 مسعفًا إلى المغرب لدعم السلطات المحلية في عمليات البحث والإنقاذ عقب الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص. كما توجه فريق آخر من 30 مسعفًا إلى مراكش للتعاون في مهام البحث والإنقاذ.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده ستقدم المساعدة بالقدر الذي يحتاجه المغرب لمحاولة التخفيف من عواقب هذه المأساة.

هذا ويأمل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن يكون هذا التضامن وتلك المساعدات مثمرة في التخفيف من حدة الكارثة التي تعرض لها المغرب الشقيق، داعيًا الله –تعالى- أن يرحم الضحايا وأن يعجل بشفاء المصابين. ويؤكد المرصد أن التضامن في القضايا الإنسانية دافع قوي لتقوية العلاقات والتعاون بين الدول في باقي القضايا محل الاهتمام المشترك مثل مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات عبر الحدود كما حدث مؤخرًا بين #إسبانيا والمغرب.