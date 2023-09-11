الطيران: الانتهاء من أول مبنى ركاب صديق للبيئة فى مصر ببرج العرب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 سبتمبر 2023 04:32 مساءً - كشف الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، أنه مخطط أن يتم الانتهاء من تنفيذ مشروع مبنى الركاب الصديق للبيئة بمطار برج العرب، بداية العام المقبل 2024، وفقا للجدول الزمني المعلن للمشروع، ليكون هو أول مطار صديق للبيئة في مصر.

وأضاف وزير الطيران المدني خلال مؤتمر صحفي في مدينة الغردقة، على هامش الجلسة التشاورية المنعقدة بشأن إنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة في مطار الغردقة الدولي، إن الطاقة الاستيعابية لمطار برج العرب الدولي تبلغ حالياً مليون ونصف راكب، ومع بداية العام الجديد وافتتاح اول مبني صديق للبيئة تصل طاقته الاستيعابية إلي 6 ملايين ونصف، مؤكداً إن الشركة القابضة للمطارات تعمل في الوقت الحالي على الانتهاء من مبنى الركاب الجديد "صديق البيئة"، وتبلغ مساحته نحو 34 ألف متر بسعة 4 ملايين راكب سنوياً ، لتصل الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 5 ملايين راكب، ويضم 40 كاونتراً لإنهاء إجراءات السفر، و16 كاونتراً للجوازات، فضلاً عن وجود مساحات بالمبنى تعتمد على الإضاءة الطبيعية بجانب الإضاءة الصناعية LED بما يسهم فى توفير استهلاك الطاقة والحد من التلوث ، كما أن المبنى به منطقة متكاملة للخدمات ومزود بأحدث الأنظمة الفنية والتكنولوجية في مجال إنشاء المطارات علي مستوى العالم.

ويعتمد المشروع على تقليل الانبعاثات الكربونية وتوليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في الاعتماد على الطاقة الشمسية لوجود استراتيجيات مدروسة لتوفير الطاقة وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون منها استخدام نظام الطاقة الشمسية ونظام التكييف VRV مما يؤدي لتوفير الطاقة وتقليل الانبعاثات الحرارية، حيث يضم المطار أنظمة فنية وتكنولوجية لأحدث التقنيات المتاحة في مجال المطارات عالميا.