أحزاب مصر تساند قائدها.. ملتقى حاشد فى الشرقية لدعم ترشح الرئيس السيسى للانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 سبتمبر 2023 04:33 مساءً - نظم حزب مستقبل وطن، ملتقى حاشد بالشرقية، بمشاركة 50 حزبا وكيانا سياسيا، تحت شعار "مشاركة من أجل الوطن"، وذلك لدعم ومساندة ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدورة رئاسية جديدة، وبحضور آلاف المواطنين.

وأشاد الملتقى، بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأبرزها الدعوة إلى الحوار الوطني، بمشاركة كافة القوى والأحزاب السياسية، مما خلق مناخ سياسي يعبر بمصر نحو الجمهورية الجديدة، في فرصة حقيقية لرسم ملامح المستقبل معًا.

وأعلن أعضاء وقيادات الأحزاب تأييدهم لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرفاناً وتقديراً بالجميل، والإيمان بالنقلة النوعية التي شهدتها مصر، بكافة المجالات في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمن والأمان الذي يشعر به المواطن في عهده.