رئيس «النواب»: مصر حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية مع غينيا الاستوائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 سبتمبر 2023 07:13 مساءً - التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في مكتبه اليوم بمجلس النواب، تيريزا إيفوا نسانج، رئيسة مجلس الشيوخ في غينيا الاستوائية، حيث استهل اللقاء بالتأكيد على العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع مصر وغينيا الاستوائية في ضوء القواسم المُشتركة بين البلدين.

وخلال اللقاء، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها قدما نحو آفاق أرحب وأوسع بما يخدم صالح البلدين وشعبيهما، مشيرا في ذات السياق إلى أهمية تطوير وتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين وتبادل الخبرات التشريعية والتنسيق في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية تجاه القضايا محل الاهتمام المُشترك.

ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة والتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وغينيا الاستوائية في ضوء المقومات الاقتصادية الواعدة التي تمتلكها مصر.

من جانبها، أكدت رئيسة مجلس الشيوخ في غينيا الاستوائية، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين ورغبة غينيا الاستوائية في تعزيزها، مشيرةً إلى الدور الريادي لمصر في القارة الأفريقية، وجهودها لتعزيز التنمية في القارة والدفاع عن مصالحها، لافتة إلى أهمية تعزيز البُعد البرلماني في التعاون الثنائي بين البلدين.