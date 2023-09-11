الصحة تعلن مجموعة من النصائح للحماية من التقلبات الجوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 سبتمبر 2023 07:13 مساءً - أعلن دكتور حسان عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، مجموعة من النصائح للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية، محذر مرضى حساسية الصدر والذن يعانون من ضيق تنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية عليهم:

النصائح للحماية من التقلبات الجوية

- تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة

- ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية تجنبا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية

- الجلوس في الأماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة

- شرب كميات من اليماه لا تقل عن 2 لتر في اليوم لنحسين تدفق الدم إلى الرئتين

- الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات

- تناول مرضى الحساسية للأدوية في مواعيدها وفقا لإرشادات الطبيب