طالبتها بتحري الدقة.. نقابة المحامين تكذب قناة عربية وتنفى إضراب المحامين فى كوم أمبو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 سبتمبر 2023 07:14 مساءً - نفت نقابة المحامين ما تداولته قناة عربية شهيرة بشأن إضراب المحامين في كوم أمبو بأسوان، وطالبت القناة والقائمين عليها بتحري الدقة.

وأصدرت نقابة محامين أسوان، برئاسة حمادة كرورة، بيانًا عصر اليوم الاثنين 11 سبتمبر، بشأن ما تداولته إحدى القنوات العربية، على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود إضراب عن العمل بمحكمة كوم أمبو الجزئية بأسوان.

وأكدت نقابة محامين أسوان، بأنه لا صحة لهذه الأخبار التي تداولتها هذه القناة، وأن العمل مستمر بكافة محاكم المحافظة، من جانب جميع المحامين، ولم يتوقف كما أشيع من هذه القناة، وتطالبها بضرورة تحري الدقة في الأخبار التي تقوم بنشرها.

وتؤكد نقابة أسوان الفرعية، على ثقتها في القيادات السياسية والأمنية والقضائية في جمهورية مصر العربية، وأن المحامين شركاء القضاء في تحقيق العدالة.