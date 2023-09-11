تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 سبتمبر 2023 07:14 مساءً - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته الودية أمام طلائع الجيش مساء اليوم على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

ويضم تشكيل الأهلي كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم الدبيس فى الدفاع، ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور فى الوسط، ورضا سليم وحسين الشحات وصلاح محسن فى الهجوم.

وعلى مقاعد البدلاء كل من، خالد عبد الفتاح وكهرباء وعبد القادر وكريستو وافشة ونيدفيد وفخري وطاهر ومصطفي شوبير ورافت خليل ومعتز محمد ومحمد زعلوك وأحمد نبيل اوكا ومصطفي مخلوف

فيما أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش تشكيل فريقه الذي سيخوض ودية الأهلي.

ويتكون تشكيل الطلائع من، عمر رضوان في حراسة المرمى وخالد سطوحي ومحمد فتح الله و زولا وأحمد متعب في الدفاع وعبد الرحمن شيكا وعلي حمدى وفريد شوقي في الوسط ويسري وحيد وكريم طارق وبول في الهجوم.

ويخوض الأهلي ودية طلائع الجيش في ختام تجاربه الودية قبل خوض مباراة السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل على استاد مدينة الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية.