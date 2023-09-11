رسميا.. رابطة الأندية تعلن عن موعد انطلاق الدورى يوم 18 سبتمبر وينتهى 30 يوليو 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 سبتمبر 2023 08:29 مساءً - أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أن بطولة الدورى للموسم الجديد 2023 / 2024 ستنطلق بداية من يوم 18 سبتمبر الجارى، على أن تنتهى البطولة بشكل رسمى يوم 30 يوليو المقبل.

أضاف دياب خلال حفل قرعة بطولة الدورى، المقامة فى العاصمة الإدارية الجديدة، أن البطولة ستكون أكثر تنظيمًا من سابقتها، وسيكون هناك التزام بمواعيد المباريات حتى تنتهى فى الموعد المحدد.

ولن تكون قرعة الدوري المصري 2024 موجهة، وهو ما تم الموسمين الماضيين، بعدما كانت القرعة تقام بوضع الأهلي في طرف والزمالك فى طرف آخر، بحيث يضمن الجمهور مشاهدة مباراة القمة بين الكبيرين في نهاية الدورين الأول والثاني.

الدورى الجديد سيكون بنظامه المعتاد من دورين، ولن تكون هناك تأجيلات لأى فريق، وبحسب تصريحات أحمد دياب السابقة، فإن الدوري المصري 2024 سيقام بنفس النظام الحالي بمشاركة 18 فريقًا.

ويشارك من فرق الدوري الممتاز ثنائي الصدارة في دوري أبطال أفريقيا، ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفدرالية، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة للممتاز ب.