أحمد دياب: طلبنا نصف سعة الاستادات بالدور الأول للدورى.. والسعة الكاملة بالنصف الثانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 سبتمبر 2023 08:29 مساءً - كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن أن الرابطة قدمت اقتراحًا للجهات المسئولة بالحصول على الموافقة لحضور الجماهير بنصف السعة للاستادات التي تستضيف مباريات الدوري في الدور الأول من عمر المسابقة.

تابع دياب: "على أن تصل الموافقة إلى السعة الكاملة لحضور الجماهير في الدور الثاني من عمر المسابقة ولكننا نأمل أن المشروع يتم الموافقة عليه بدعم مؤسسات الدولة الكاملة وهو ما يعطينا الأمل".

وأضاف: "سيتم إطلاق موقع رابطة الأندية يوم 18 مع موعد انطلاق الدوري، وسيتم إصدار القرارات والعقوبات الخاصة بالمسابقة من خلال الموقع".

أوضح أنه حصل على موافقة بحضور 10 آلاف مشجع في مباريات الموسم الجديد، بعدما كان مسموحًا بحضور 6 آلاف مشجع في مباريات الموسم الماضي.