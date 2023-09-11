رئيس هيئة استاد القاهرة يعلن عن جاهزية الملعب لأستقبال مباريات الدورى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 سبتمبر 2023 08:29 مساءً - كشف وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة استاد القاهرة، عن أن أرضية الملعب جاهزة لاستضافة مباريات بطولة الدورى الممتاز الموسم الجديد.

وأوضح وليد عبد الوهاب خلال تصريحاته: أن هناك 5 أندية سوف تخوض مباريتها الموسم المقبل على ستاد القاهرة الدولى وهى "الأهلى والزمالك والبنك الاهلى وفيوتشر وزد".

وأشار رئيس هيئة استاد القاهرة إلى أنه تم تحديث أرضية ملعب ستاد القاهرة بأفضل انواع النجيلة على مستوى العالم.

من ناحية اخرى أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أن بطولة الدورى للموسم الجديد 2023 / 2024 ستنطلق بداية من يوم 18 سبتمبر الجارى، على أن تنتهى البطولة بشكل رسمى يوم 30 يوليو المقبل.

أضاف دياب خلال حفل قرعة بطولة الدورى، المقامة فى العاصمة الإدارية الجديدة، أن البطولة ستكون أكثر تنظيمًا من سابقتها، وسيكون هناك التزام بمواعيد المباريات حتى تنتهى فى الموعد المحدد.

ولن تكون قرعة الدوري المصري 2024 موجهة، وهو ما تم الموسمين الماضيين، بعدما كانت القرعة تقام بوضع الأهلي في طرف والزمالك فى طرف آخر، بحيث يضمن الجمهور مشاهدة مباراة القمة بين الكبيرين في نهاية الدورين الأول والثاني.

الدورى الجديد سيكون بنظامه المعتاد من دورين، ولن تكون هناك تأجيلات لأى فريق، وبحسب تصريحات أحمد دياب السابقة، فإن الدوري المصري 2024 سيقام بنفس النظام الحالي بمشاركة 18 فريقًا.

ويشارك من فرق الدوري الممتاز ثنائي الصدارة في دوري أبطال أفريقيا، ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفدرالية، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة للممتاز ب.