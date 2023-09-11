الأهلى يبدأ رحلة الدفاع عن درع الدورى بمواجهة المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 سبتمبر 2023 08:29 مساءً - أوقعت قرعة الدوري المصري للموسم الجديد الأهلي في مواجهة مع المصري بافتتاح منافسات الموسم الجديد للدوري المصري 2023 / 2024.

يذكر أن الأهلي بطل النسخة الأخيرة من الدوري المصري ويبحث الحفاظ على درع الدوري في الموسم الجديد.

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وذلك بعد أن غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وذلك عقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعا.

ويشارك في الموسم الجديد لمسابقة الدوري المصري الممتاز 18 فريقا، 15فريقًا من فرق الدوري المنتهي إلى جانب الثلاثي الصاعد حديثاً لدوري الأضواء «زد، الجونة، وبداية المحلة»، فيما يُعد النادي الأهلي حامل لقب المسابقة.

وجاءت الأندية المشاركة في المسابقة على النحو التالي:

الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر والمصري والإسماعيلي والاتحاد السكندري والداخلية وطلائع الجيش وسموحة وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وفاركو والمقاولون العرب وإنبي بالإضافة إلى الثلاثة أندية الصاعدة هذا الموسم «بلدية المحلة والجونة ونادي زد».

ويُذكر أن الأهلي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 43 بطولة، يليه غريمه الزمالك الذي حصد اللقب 14 مرة.