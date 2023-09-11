أخبار مصرية

ننشر جدول مباريات الدور الأول كاملا للدورى المصرى فى الموسم الجديد

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 سبتمبر 2023 10:27 مساءً - أجرت رابطة الأندية قرعة الدورى للموسم الجديد المقرر إقامته يوم 18 سبتمبر الجارى والذى أسفر عن مواجهات غاية في القوة في الأسبوع الأول، بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة الأهلى والمصرى، وبيراميدز والزمالك، بينما يلتقى الأهلى والزمالك فى لقاء القمة بالجولة العاشرة. 

ننشر مباريات الدورى الأول كاملا :

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الجولة الثالثة

الجولة الثالثة

الجولة الرابعة

الجولة الرابعة

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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