مدبولى يفتتح فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئى والمناخى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 10:26 صباحاً - يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئى والمناخى بمصر تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وسيضم منتدى الاستثمار البيئى والمناخى فى مصر، سيضم حزم من الفرص الاستثمارية الواعدة فى عدة مجالات، منها إدارة المخلفات وإدارة المناطق المحمية والخروج بالعديد من الاستراتيجيات للتعامل مع المخلفات بأنواعها، ومنها استراتيجية إدارة مخلفات البناء والهدم، والتى تعتمد بشكل كبير على تغيير الفكر حول هذا المخلف وكيفية الاستفادة منه، إضافة إلى طرح مجموعة من المشروعات القابلة للتنفيذ للقطاع الخاص، التى تساعد فى مواجهة آثار التغيرات المناخية، وأن ربط تغير المناخ بالاستثمار يعد آلية مبتكرة للوصول إلى تمويل أكثر فاعلية لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال تحفيز القطاع الخاص.