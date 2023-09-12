ضبط المتهم بإضرام النيران بأبواب شقتين بأحد العقارات ببورسعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 10:27 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد بنشوب حريق بأحد العقارات بدائرة القسم وحدوث تلفيات بأبواب شقتين بذات العقار ، وبسؤال مالكيهما إتهما ( بائع متجول "له معلومات جنائية" ) بإرتكاب الواقعة لسابقة قيام مالك إحدى الشقتين بتحرير محضر ضده لسرقته بعض المتروكات الخاصة به أعلى سطح العقار.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيروين والآيس") ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بإستخدام مادة البنزين ، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .