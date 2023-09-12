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ضبط المتهم بإضرام النيران بأبواب شقتين بأحد العقارات ببورسعيد

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 10:27 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية  لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد بنشوب حريق بأحد العقارات بدائرة القسم وحدوث تلفيات بأبواب شقتين بذات العقار ، وبسؤال مالكيهما إتهما ( بائع متجول "له معلومات جنائية" ) بإرتكاب الواقعة لسابقة قيام مالك إحدى الشقتين بتحرير محضر ضده لسرقته بعض المتروكات الخاصة به أعلى سطح العقار. 

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيروين والآيس") ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بإستخدام مادة البنزين ، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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