الداخلية تفاجئ فتاة في دار أيتام بالاستجابة لطلب عقد قرانها بمسجد الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 10:27 صباحاً - فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة المواقف والحالات الإنسانية، فقد استجابت وزارة الداخلية لإلتماس فتاة بإحدى دور رعاية الأيتام لتوفير قاعة بدار مناسبات مسجد الشرطة بالدراسة لعقد قرانها.

ومن جانبها تقدمت الفتاة ومسؤولي دار الرعاية بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة، مشيدين بالدور الهام للوزارة فى توفير أوجه الدعم وتفعيل المشاركات المجتمعية المختلفة.