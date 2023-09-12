يويفا: محمد صلاح يقود قائمة ليفربول فى الدورى الأوروبى لموسم 2023-2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 07:34 مساءً - كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن قائمة نادي ليفربول الإنجليزي الرسمية والمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2023-24، والتي شهدت وجود النجم المصري محمد صلاح جناح الفريق على رأس القائمة.

وشهدت القائمة 23 لاعبا، وكانت أبرز المفاجأت خروج الحارس الاسباني أدريان من القائمة، فيما شملت وجود الصفقات الجديدة ماك أليستر وسوبوسلاي وإندو.

ويعود محمد صلاح للمشاركة مجددا فى الدوري الأوروبي للمرة الأولى بقميص ليفربول، بعدما سجل ظهوره فى المسابقة فى وقت سابق مع أندية بازل، وفيورنتينا، وروما.

وأسفرت قرعة الدوري الأوروبي التى أقيمت مؤخرا فى إمارة موناكو الفرنسية عن وقوع فريق ليفربول فى المجموعة الخامسة، التى تضم بجانبه أندية: لاسك لينز، سان جيلواز، تولوز.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراس المرمى: أليسون ، كيليهير ، جاروس

الدفاع: جو جوميز ، أرنولد ، فان دايك ، كوناتي ، تسيميكاس ، روبيرتسون ، ماتيب

الوسط: إندو ، تياجو ألكانتارا، سوبوسلاي ، ماك أليستر ، جونز ، كلارك ، جرافينبيرج

الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، داروين نونيز، كودي جاكبو، ديوجو جوتا، بِن دوك