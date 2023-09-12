مصر ترسل 3 طائرات مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 07:34 مساءً - أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والتي تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية وأطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من الهلال الأحمر، وذلك للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف الإعصار المدمر في ليبيا.

وتأتى تلك الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة ليبيا ، وهو ما يتم بشكال مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الليبي الشقيق لتخفيف الإعصار المدمر، الذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.