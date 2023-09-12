بين شوطى مواجهة بلاده والإمارات .. وفاة مساعد مدرب كوستاريكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 08:31 مساءً - توفي إريك رودريجيز سانتاماريا، مساعد مدرب منتخب كوستاريكا، بين شوطي مباراة منتخب بلاده ضد الاماراتي، والمقامة في الوقت الحالي، وذلك خلال تواجده في إحدى المستشفيات.

ونشر الاتحاد الكوستاريكي بيانًا رسميًا، أكد خلاله أن مساعد مدرب كوستاريكا، تعرض لمشكلة صحية أثناء انتقال بعثة المنتخب من مدينة نيوكاسل إلى العاصمة الكرواتية زغرب.

وأثناء توقف بعثة منتخب كوستاريكا عند مدينة أمستردام الهولندية، أثناء رحلتها، تقرر بقاء مساعد المدرب من أجل تلقي العلاج بصحبة أحد أعضاء الجهاز الإداري.

وتعرض سانتاماريا لأزمة صحية يوم السبت الماضي، ثم دخل المستشفى الأحد، قبل أن تسوء حالته الصحية، ليلفظ أنفاسه الأخيرة خلال الساعات الماضية.

وكشفت قناة "أبو ظبي" الرياضية" عن خبر وفاة مساعد المدرب بين شوطي اللقاء، ليتقرر الوقوف دقيقة حداد مع بداية شوط المباراة الثاني، ومن ثم استكمال اللقاء.

وكان مساعد مدرب كوستاريكا، قد تواجد برفقة منتخب بلاده في نيوكاسل، حيث خاض المنتخب الكوستاريكي مباراة ودية أمام السعودية، والتي شهدت خسارة الأخضر بهدف مقابل ثلاثة.