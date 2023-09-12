وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين في ليبيا عقب العاصفة دانيال

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 09:29 مساءً - أقادت وزارة الخارجية بأنها تتابع على مدار الساعة الآثار المترتبة على العاصفة دانيال التي ضربت العديد من المناطق والمدن الليبية، وأسفرت عن عدد من الضحايا والمفقودين من المواطنين المصريين.

أضافت الخارجية في بيان: «تم فتح خط ساخن للتواصل بين الخارجية المصرية والقنصلية المصرية في بني غازي التي تقوم بالتنسيق مع الجانب الليبي للوقوف على آخر تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة وجهود البحث والإنقاذ، وكذلك الحصول على البيانات الخاصة بالضحايا وسبل حصر أعدادهم، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات الوطنية المعنية، في ضوء انقطاع الاتصالات في عدد كبير من المناطق وتدمير الطرق الرئيسية المؤدية إليها».

وتابعت الخارجية في بيانها: «إذ تأسف وزارة الخارجية لهذا المصاب الأليم، فإنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، وتؤكد استمرار الجهود لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ».