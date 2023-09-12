في الدقيقة 35 .. عمر كمال عبد الواحد يسجل هدف منتخب مصر الأول بشباك تونس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 09:30 مساءً - سجل عمر كمال عبد الواحد هدف منتخب مصر أمام نظيره التونسي في الدقيقة 35 من عمر المباراة، لتصبح النتيجة تقدم تونس بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذى يجمعهما على ملعب الدفاع الجوي، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في كوت ديفوار يناير القادم.

وعاد محمد صلاح قائد منتخب مصر لتشكيل الفريق الأساسي في مباراة الفراعنة الودية ضد تونس بعد غيابه عن لقاء إثيوبيا الأخير، وضم في حراسة المرمى: محمد أبو جبل، وفي الدفاع: أحمد رمضان- علي جبر- حسام عبد المجيد- عمر كمال، وفي الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي- أحمد سيد "زيزو"، وفي الهجوم: عمر مرموش- مصطفى محمد- محمد صلاح".

وشهد تشكيل منتخب تونس تواجد على معلول نجم خط دفاع النادي الأهلي أساسياً في ظل اعتماد المدرب جلال القادري على اللاعب بشكل كبير لقيادة الجبهة اليسرى، وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي: "حراسة المرمى: أيمن دحمان، خط الدفاع: علي العابدي - ياسين مرياح - منتصر الطالبي - وجدي كشريدة – علي معلول، وخط الوسط: إلياس السخيري - عيسى العيدوني، وخط الهجوم: محمد علي بن رمضان - يوسف المساكني – إلياس العاشوري".

يدير المباراة طاقم حكام كويتي، مكون من عمار أشكناني حكم للساحة، ويعاونه أحمد صادق عباس، وسعود الشمالى مساعدان، وعبدالله حسن الكندرى حكم رابع.

فاز منتخب مصر على منتخب إثيوبيا بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضية، وذلك في ختام تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

تتميز مباريات مصر وتونس بالندية والحماس، حيث التقى المنتخبان في 41 مباراة، فاز منتخب مصر في 13 مباراة، وحققت تونس الفوز في 17 مباراة، وانتهت 11 مباراة بالتعادل.

ويدخل منتخب مصر مباراة الليلة وسط العديد من الغيابات، أبرزها لاعبو النادي الأهلي الذين غادروا المعسكر عقب مباراة إثيوبيا الجمعة الماضي فى ختام التصفيات الأفريقية لارتباطهم بمباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري الجمعة المقبل، كما يغيب عن المنتخب محمد حمدي الظهير الأيسر للإصابة، بجانب أحمد حجازي وتريزيجيه ومحمد النني للإصابة أيضا.

ويسعى فيتوريا لتحقيق الفوز فى المباراة ويعتبرها بروفة قوية ضمن برنامجه استعدادا لأمم أفريقيا، حيث طلب الخواجة من اتحاد الكرة توفير وديات قوية للفراعنة خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق البطولة.