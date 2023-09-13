جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 01:25 مساءً - في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تواصل الوحدات المحلية بالمدن والمجالس القروية جهودها الميدانية بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.

حيث أسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف برئاسة الأستاذ هاني الجويلي عن رفع القمامة والمخلفات بمنطقة الحميات وشارع حاتم رشدي ومدخل مدينه الحرفيين وشارع حلمي الملط وخلف المركز التكنولوجي وعزبة التحرير وكورنيش النيل وطريق السادات وشارع 17 بني سويف الجديدة وشارع عبد السلام عارف والمدخل البحري وشارع بورسعيد، بالإضافة إلى دهان البلدورات من مزلقان الشلال حتي مدخل حي الزهور، ورفع مخلفات بطريق بني سويف/ الفيوم الزراعي وطريق ديمو والحمرايا وقرية تزمنت الشرقية والحلابية وبياض العرب.