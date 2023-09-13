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محافظ المنوفية يشدد على رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة الحالة الفنية لأعمدة...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 02:22 مساءً - وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقري بالتنسيق مع شركة الكهرباء وتشكيل لجان للمرور على الأعمدة الكهربائية والتأكد من سلامة وأمان جميع أعمدة الإنارة والمحولات ومراعاتها لكافة اشتراطات الأمن والسلامة حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين ، مؤكدا على ضرورة مراجعة كافة وصلات كشافات الإنارة العامة وإحكام غلق اللوحات والفتحات الموجودة بالأعمدة وتغيير العوازل التالفة وذلك إستعداداً لإستقبال موسم الشتاء.

يأتي ذلك في إطار ما تقوم به محافظة المنوفية من استعدادات مبكرة لإستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار وإتخاذ كافة التدابير اللازمة حفاظاً على الصالح العام.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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