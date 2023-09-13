وزير الخارجية يؤكد الأهمية التي توليها مصر لملف تعزيز حقوق المرأة وتمكينها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 05:25 مساءً - استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، د.أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في إطار الأهمية التي توليها مصر لدعم عمل المنظمة.

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن المديرة التنفيذية حرصت في بداية اللقاء على الإعراب عن عميق امتنانها وتقديرها لرئيس الجمهورية لدعمه المتواصل لقضايا المرأة بصفة عامة، ودعمه ومساندته لمنظمة تنمية المرأة بصفة خاصة، الذي تجسدت في استضافة مصر لمقر المنظمة وتوجيهات الرئيس بتذليل كافة الصعوبات وتسهيل كافة الإجراءات والإمكانيات اللازمة لتعزيز عمل المنظمة ودعم أنشطتها وأعضائها.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية حرص من جانبه على تأكيد دعم مصر المستمر للمديرة التنفيذية والمنظمة، بخاصة في ضوء كونها أول منظمة متخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي تهدف لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بها في مختلف المجالات.

كما شدد الوزير شكري على دعم مصر لكافة الجهود التي تهدف إلى زيادة كفاءة وفاعلية المنظمة وإكسابها القوة اللازمة للنهوض بالمرأة؛ وتعزيز انخراطها مع نظيراتها على المستويات الإقليمية والدولية لإثراء نشاطها. كما جدد دعوته للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للانضمام إلى منظمة تنمية المرأة، والاستفادة من جميع برامجها وأنشطتها في مجال تمكين المرأة.

وأردف السفير أبو زيد، أن الوزير شكري أكد أيضاً الأهمية التي توليها مصر لملفِّ تمكينِ المرأةِ والنهوضِ بأوضَاعِها في كافَّةِ المجالاتِ محليًا وإقليميًا ودوليًا، بخاصة أن هذا الملف يحظى بمكانةٍ خاصةٍ لدى القيادة السياسية المصرية، وهو ما تجسد في الطفرة غير المسبوقة التي حققتها مصر في هذا المجال على مختلف المستويات وإطلاق العديد من البرامج والاستراتيجيات الوطنية التي تستهدف مساندة المرأة وحقوقها مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وتخصيص محور كامل لقضايا المرأة في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١-٢٠٢٦، وكذا تعديل التشريعات الوطنية واستحداث التشريعات الجديدة التي تهدف إلى تمكين المرأة وحمايتها من كافة أنواع العنف، فضلاً عن المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة، مستعرضاً في هذا الصدد جهود الحكومة المصرية لتمكين المرأة وتعزيز تمثيلها في مختلف قطاعات الدولة.

من جانبها، ثمنت المديرة التنفيذية الجهود الحثيثة للحكومة المصرية من أجل تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في جميع المجالات، ودورها في دعم أهداف منظمة تنمية المرأة وجهودها نحو الحفاظ على حقوق المرأة وتعزيز دورها في التنمية. كما حرصت على إطلاع وزير الخارجية على مختلف أنشطة المنظمة والتقدم المحرز في ملف تمكين المرأة في الدول الأعضاء بالمنظمة، مُثمنةً جهود مختلف الجهات الوطنية المصرية في دعم عمل المنظمة، وكذلك تفاعلهم الدائم للانخراط في أنشطة المنظمة ومشروعاتها وبرامجها.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، بالإشارة إلى حرص الوزير شكري على تأكيد عزم مصر على مواصلة دعمها لعمل المنظمة، معرباً عن تطلعه إلى أن تأخذ المنظمة تحت قيادة المديرة التنفيذية على عاتقها الجهود اللازمة في مجال دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات وحشد كافة طاقات وإمكانيات الدول الأعضاء، وبالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة والشركاء الدوليين، بما يضع المنظمة في مصاف المنظمات المتخصصة على الساحة الدولية.