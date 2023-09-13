قبل مواجهة الأهلى واتحاد العاصمة.. كأس السوبر الأفريقى يصل الطائف.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 05:30 مساءً - وصل إلى مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، كأس السوبر الإفريقي، قبل يومين من مواجهة الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضى مع شقيقه اتحاد العاصمة الجزائري المتوج بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في المملكة العربية السعودية، استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل.

1 كأس السوبر الإفريقي

من المقرر أن يقام المران في الثامنة مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، ويسبق المران محاضرة من الجهاز الفني؛ لشرح العديد من الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة المرتقبة.



ووضع الجهاز الفني برنامجا بدنيا وفنيا خاصا استعدادا للمباراة التي تمثل أهمية كبيرة في بداية المنافسة على البطولات بالموسم الجديد.

كاس السوبر الافريقى

ووصل أمس الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى فندق الإقامة بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

كاس السوبر الافريقي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد اختتم تدريباته ظهر الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الجمعة القادم بمدينة الطائف.

كأس السوبر الإفريقي

سوبر افريقي