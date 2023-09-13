الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 06:29 مساءً - قالت هيئة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة تستمر في الانخفاض على كافة أنحاء البلاد ، غدا الخميس.. حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية ، وشديد الحرارة مشمس على سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للحرارة على أغلب أنحاء البلاد.

وأكدت الهيئة العامة للارصاد الجوية أن هناك شبورة مائية تتكون خلال ساعات الصباح الباكر، تتركز علي طرق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لذا يجب الحذر أثناء القيادة.

أكدت الأرصاد أن حركة الملاحة البحرية معتدلة على البحر الأبيض المتوسط، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج من 2 :1,5 متر، ومعتدلة أيضا على البحر الأحمر ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1,75 : 2 متر، والرياح شمالية شرقية.

درجات الحرارة الخميس

القاهرة العظمى 34 ، الصغرى 24

العاصمة الإدارية العظمى 34 ، الصغرى 24

الإسكندرية العظمى 30 ، والصغرى 24

العلمين الجديدة العظمى 30، والصغرى 24

مطروح العظمى 29، الصغرى 23

شرم الشيخ العظمى 36، الصغرى 28

الغردقة العظمى 37، الصغرى 28

أسيوط العظمى 36 ، الصغرى 23

سوهاج العظمى 37، الصغرى 25

قنا العظمى 37، الصغرى 26

الأقصر العظمى 37 ، الصغرى 27

أسوان العظمى 38 الصغرى 29