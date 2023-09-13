الرئيس السيسي يوجه بمواصلة الجهود لتطوير شركات قطاع الأعمال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 06:29 مساءً - وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود الرامية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بما في ذلك الاستثمار في الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب وصقل القدرات المهنية والفنية، وذلك في ضوء الجهود الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم تناول متابعة خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، والأصول التابعة له على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، منها جهود تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع، فضلاً عن مستجدات المشروعات التابعة له في منظومة صناعة الحديد والصلب.