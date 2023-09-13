أخبار مصرية

الرئيس السيسي: نساهم في توفير معسكرات لمن فقدوا منازلهم من الأشقاء الليبيين

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 06:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المنطقة الغربية العسكرية هي الأقرب إلى الدولة الليبية، متابعا: "بشكركم والمنطقة الغربية هي أقرب حاجة للحدود الليبية وبالتالي لو فيه معسكر أو 2 أو 3 للأشقاء فى ليبيا لمن فقدوا المساكن وعددهم ضخم.. وبيتقال أن فيه 20 – 30 ألف من الأشقاء فى ليبيا.. فاحنا مع الأشقاء فى ليبيا نساهم فى إيجاد المعسكرات للمواطنين.

 

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسى اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء فى ليبيا.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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