الرئيس السيسي يوجه بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني في ليبيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 07:26 مساءً - وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أية أعباء.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية.

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا؛ جراء الإعصار والفيضانات، كما وجه بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم.